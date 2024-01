Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina che conosce bene Dusan Vlahovic, ha parlato dell'attaccante della Juve nell'intervista alla Stampa: "In questi due anni ha avuto dei guai fisici non indifferenti, prima la pubalgia, poi altri problemi. Ma quando sei l'attaccante titolare della Juve i tifosi vogliono che tu faccia gol quasi ogni partita, quindi c'è una pressione enorme. Arrivato molto giovane, si è assunto le sue responsabilità. Ora mi sembra più sereno, lo capisco dalla faccia, dagli occhi.""La Fiorentina giocava per lui, adesso è in una grande squadra, ci sono altri che fanno gol e si inseriscono. Doveva maturare e lo sta facendo. La Juve mi sembra cresciuta molto dal punto di vista del gioco, del palleggio, delle distanze tra i reparti.LA JUVE ERA FUORI DA TUTTO - "Qualche mese fa la Juve non era considerata tra le favorite, era fuori da tutto, In pochi mesi ha dimostrato di essere squadra e ora stanno lottando. L'Inter ha qualcosa in più, maggior consapevolezza, forse è più completa".