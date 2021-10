Paul Pogba commenta la vittoria per 3-2 della sua Francia, in clamorosa rimonta, contro il Belgio nella semifinale di Nations League dell'Allianz Stadium: "Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo fatto girare la palla con gran qualità, ma poi abbiamo preso contropiede dai grandi giocatori che hanno loro in ripartenza. Allora ci siamo abbassati, e a furia di difendere abbiamo incassato due gol a stretto giro di posta. Non riuscivamo a fare possesso, ma nel secondo tempo abbiamo riordinato le idee e abbiamo giocato da vera Francia. Dev'essere dura per i belgi, mi fa ripensare alla nostra sconfitta agli Europei contro la Svizzera. Bellissima vittoria per noi! Italia o Spagna? Gli spagnoli hanno vinto quindi ci giochiamo la finale contro di loro."

LA JUVENTUS - "Parlo sempre con i giocatori della Juventus, ma ora gioco nel Manchester United almeno per quest'anno. Voglio finire bene lì e poi vediamo cosa succede..."