Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, torna a parlare, e lo fa al podcast del club inglese, a cui ha rilasciato un'intervista: "Mi sto già allenando e toccando la palla. Ora ci sono quasi, quindi sto solo pensando di tornare in forma e allenarmi completamente con la squadra e tutto il resto. Non ho mai subito una cosa del genere in carriera, quindi la prendo sempre bene. Mi rende più affamato di tornare e fare bene. E sì, questo dimostra anche come amo molto il calcio". Il francese è l'obiettivo numero uno per la Juve per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.