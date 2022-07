Un po' di spavalderia, un po' di voglia di scherzare. Paulha risposto così in conferenza stampa alla domanda sulla pressione nel vestire la maglia bianconera, specialmente dopo un grande ritorno: "Cosa vuol dire? No, lo so, non c'è pressione, ho avuto anni bellissimi qua alla Juve. Sono andato via, sono tornato. Sono fiducioso con me stesso, per tornare e fare bene qua alla Juve".