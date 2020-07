1









Il ritorno in bianconero di Paul Pogba è il sogno proibito di tanti tifosi juventini, ma il campione del Mondo del Manchester United ha così parlato ai canali ufficiali del club inglese: "Mi sento molto molto meglio di prima. Il club e i compagni mi hanno aiutato tantissimo a recuperare dall'infortunio alla caviglia ed è come se non avessi mai avuto questo stop. Siamo molto migliorati, giochiamo più da squadra e ci troviamo bene insieme: difendiamo e attacchiamo in maniera corale, le seconde linee entrano in campo con la giusta mentalità... Mi sto divertendo a vedere giocare e segnare i miei compagni nelle ultime partite, è tutto un applaudire! Bellissimo."