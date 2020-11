La nazionale che rigenera dalle difficoltà nel club. Una dinamica che non si applica solo in Italia con lo juventino Federico Bernardeschi, ma anche al di là delle Alpi con un ex giocatore della Juventus come Paul Pogba, che sta vivendo storie tese con il Manchester United. Queste le parole di Pogba a RTL: "Non avevo mai affrontato un momento così complicato nella mia carriera sportiva. Venire nella Francia però è una pompa di ossigeno per me. Siamo una famiglia, siamo tutti molto legati. Il gruppo è magico ed eccezionale".