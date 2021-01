Paul Pogba continua a essere un sogno di mercato della Juventus, che monitora l'evoluzione del suo gioco e dei suoi rapporti con il Manchester United. Ecco cos'ha detto il centrocampista francese, ex bianconero e campione del Mondo con la nazionale transalpina, in un'intervista rilasciata a BT Sport: "Ho un contratto qui, mi sto divertendo: tutti sanno che mi resta ancora un anno. Parlerò con il club e vedrò quel che succederà. Ora il mio obiettivo è aiutare la squadra facendo il massimo: il contratto non è importante, conta solo vincere."