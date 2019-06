Paul Pogba apre in prima persona all'addio al Manchester United. A margine di un evento a Tokyo in Giappone, il centrocampista francese ha parlato così del suo futuro, come riportato da Reuters: "Credo che per me sarebbe il momento giusto per una nuova sfida da qualche altra parte. Sto pensando a questo. Come avete detto, ci sono tante voci a riguardo e tanto per me a cui pensare. Sono stati tre anni fantastici a Manchester. Ci sono stati momenti belli e momenti meno belli, come sempre. Dopo tutto quello che è accaduto in questa stagione, la mia migliore di sempre... Credo sia venuto il momento di provare una nuova sfida altrove". JUVE O REAL - La Juventus è al momento in pole per il suo acquisto, al pari del Real Madrid. Il suo ritorno a Torino, benché non rappresenti direttamente una "nuova sfida", ma un ritorno al passato, resta certamente tra le opzioni più intriganti per il futuro del centrocampista francese, che troverebbe una squadra rinnovata dalle fondamenta rispetto all'estate del 2016 e, con Cristiano Ronaldo, sarebbe ancor più agevole l'assalto alla Champions League, persa nel 2015 in finale contro il Barcellona. I Blancos, però, non demordono e Zinedine Zidane lo vuole a tutti i costi a Madrid.