Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Lione, l'allenatore delMauricioha parlato anche di Mauro, accostato allaper il mercato di gennaio. Il tecnico ha esordito rispondendo alla domanda di un cronista relativa allo stato di forma dell'attaccante, che in un recente scatto pubblicato sui social dalla moglieè apparso con una pancia poco "scolpita", anzi visibilmente... rotonda . "Non so a quale foto ti riferisca, chissà cosa diresti se ne vedessi di mie in condizioni critiche... Mauro sta bene e si sta allenando seriamente" ha dichiarato il tecnico, che è poi entrato nel merito sulla "convivenza" dell'ex Inter con: "Icardi è un attaccante con caratteristiche differenti da Mbappé, ma sono complementari. Finora non hanno giocato tanto insieme, ma possono coesistere. Se domani lo faranno, sarà un buon test per verificare la loro intesa sul campo".Segnali di una permanenza in Francia? Possibile, anche perchè: se da una parte il PSG non arretra nella sua intenzione di cedere il giocatore solo con un obbligo di riscatto e a determinate condizioni, dall'altra i bianconeri non possono nè vogliono anticipare a gennaio il grosso della spesa riservata al colpaccio estivo, un vero centravanti del calibro di. L'ipotesi di un, peraltro, non convince nemmeno lo stesso Icardi, che però sarebbe disposto a valutarla pur di ritrovare quella continuità che tanto gli è mancata in questa stagione. E la Juve, come già detto, sarebbe per lui e famiglia una destinazione più che gradita.