Christian Eriksen è nel mirino della Juventus, che lo segue in particolare per la possibilità di portarlo a Torino a parametro zero a partire dalla prossima estate, se il danese non dovesse rinnovare il contratto con il Tottenham, in scadenza il 30 giugno del 2020. A tal proposito, del futuro ha parlato Mauricio Pochettino, manager degli Spurs: "Se Eriksen resterà? Non lo so. Io devo pensare ad aiutare tutti i giocatori, sostenerli fino a quando dovessero decidere di intraprendere un’altra direzione per la loro carriera. Non mi faccio condizionare dai contratti, per me non fa differenza se un giocatore è in scadenza o ha ancora cinque anni di contratto".