Il futuro di Mauricio Pochettino sulla panchina del Tottenham è tutt'altro che deciso. In attesa della finale di Champions League contro il Liverpool, il tecnico argentino è tornato ad affrontare il tema. "Dopo la semifinale avevo due sensazioni distinte: dal lato, sembrava chiudersi un capitolo incredibile con l'approdo in finale di Champions", le sue parole riportate dal Mirror: "Dall'altro, sentivo la voglia di voler esser parte di quello successivo. Quando sono arrivato, il Tottenham era un club d'Europa League. Dopo quattro anni siamo stabilmente in Champions e questo era un sogno, per tutti. Ora, però, è una questione di gloria: vogliamo toccarla e l'unico modo per riuscirci è vincere titoli".