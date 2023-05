Nell'intervista rilasciata alla Stampa, Michel Platini parla di quanto successo a Vlahovic e non solo: "La società è razzista, il calcio ci prova a tenere fuori il razzismo dagli stadi ma complicato. Se avessi avuto un'idea quando ero presidente dell'Uefa l'avrei applicata.""Quanto influenza sui giocatori? Molto se sei attaccato alla società. Altrimenti i giocatori se ne possono anche fregare. tanto sanno di poter cambiare facilmente squadra.""La Juve non mi ha mai offerto un ruolo da dirigente, tornare qui dopo trent'anni non avrebbe avuto senso. Di quel mondo non ci sarebbe stato più nessuno, le storie d'amore non si rivivono due volte.