Alla vigilia di Juventus-Barcellona, in programma domani alle 21 all'Allianz Stadium per la seconda giornata di Champions League, Miralem Pjanic ha parlato prima del suo nuovo allenatore Ronald Koeman. Un doppio ex, un giocatore che può fregiarsi del fatto di aver condiviso lo spogliatoio prima con Cristiano Ronaldo e ora con Lionel Messi. Ecco cos'ha detto in proposito: "Ai miei nipotini racconterò semplicemente di aver avuto la fortuna di giocare con due dei calciatori più forti di sempre, è una grandissima opportunità che pochi hanno avuto come quella di aver giocato con Juve e Barcellona. Leo non mi ha chiesto niente, legge tutto, sa tutto. Prepara la partita come ogni altra, speriamo faccia una grande prestazione".