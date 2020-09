Il giornalista Maurizio Pistocchi dice la sua sulle vicende che sta caratterizzando il futuro di Luis Suarez. Riprendendo la prima pagina del quotidiano spagnolo Sport, ha commentato la notizia dando uno spunto su una possibile strategia del Pistolero: “Luis Suarez punta i piedi, forte di un contratto da 25mln€ lordi in scadenza il 30.6.2021: vuole tutto l’ingaggio per lasciare il club. Oppure è una strategia per ottenere una buona uscita più alta rispetto ai 4 mln€ proposti dal Barcã”.