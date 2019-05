Gerard Piqué manda un sms a Matthijs de Ligt. Intervistato da El Pais, il difensore del Barcellona ha parlato del gioiello dell’Ajax, che piace da tempo anche alla Juventus: “Non so cosa accadrà, ma De Ligt ha molto potenziale e un futuro roseo. Sono un suo fan, mi piace il suo modo di intendere il gioco”. Prima della finale di Copa del Rey contro il Valencia, Piqué ha aggiunto: “Gli anni passano, ci sono giocatori che stanno invecchiando e la società ad un certo punto dovrà acquistare giovani. So che il club sta cercando talenti per ringiovanire la rosa”.