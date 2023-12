Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo la sconfitta contro l'Atalanta, ha fatto riferimento anche alla Juve: "Se non troviamo continuità di risultati e non facciamo un filotto di vittorie, non possiamo pensare di recuperare le 2 squadre davanti che stanno andando fortissimo. Quando si prendono 3 gol significa aver fatto male in fase difensiva. Abbiamo concesso troppo". Il Milan si trova a meno sette dai bianconeri.