Stefano, allenatore del Milan, parla in conferenza stampa alla vigilia del match fra i rossoneri e l’Atalanta.​"Non so quanti anni possa ancora giocare, per il suo entusiasmo potrei anche dire che può giocare in eterno, con questa testa qui Zlatan va sopra qualsiasi difficoltà. Ha motivazioni e passione davvero incredibili. Mi piacerebbe regalargli la longevità, se potessi fargli un regalo gli allungherei la carriera più possibile. ​Con l'Atalanta, Zlatan non sarà dei convocati ma sta meglio, sfrutterà la sosta per stare meglio".​"Se sono preoccupato dai suoi atteggiamenti? Non mi preoccupa perché gli atteggiamenti di Franck sono i migliori possibili, gli stessi che aveva nella passata stagione: lavoro, serietà, professionalità. È lo stesso giocatore dell'anno scorso, che non sia al 100% ci sta. È ancora un po' indietro nelle sue potenzialità, con le olimpiadi e l'infortunio ci sta che abbia perso qualcosina. Si sbaglia se si giudicano le prestazioni in base al contratto. Ci sono tanti giocatori in tante squadre che sono in scadenza, ma non c'è tutto questo clamore. C'è una trattativa, arriverà il momento delle decisione, negative o positive che siano. Non sono preoccupato. Quanto durerà la trattativa? Non sono io e non so dire quando ci sarà una conclusione e la tempistica. Se domani sarà titolare? Ho tre titolari, domani ne giocheranno due. Tonali e Isma stanno molto bene, Franck sta bene. Uno dei tre ci darà una mano a partita in corso".​