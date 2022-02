Intervenuto in conferenza stampa, il general manager della Roma Tiago Pinto ha fatto il punto sulla sessione di mercato appena conclusa parlando anche di Nicolò Zaniolo, già indicato come obiettivo della Juve per l'estate. Ecco le sue dichiarazioni: "A suo tempo parleremo di tutto, ma ora non è momento di soffermarci sul mercato estivo e sui rinnovi. Dobbiamo lottare fino alla fine su tre fronti. Se giocherà per noi l'anno prossimo? Non posso garantirlo per nessuno". Il dirigente giallorosso ha poi svelato un retroscena su Denis Zakaria, nuovo acquisto bianconero trattato anche dalla Roma: "Perché non è andato in porto? Quando tratti un calciatore tante cose possono andare storte. Non voglio commentare il caso specifico, ma in passato avevo detto che lo seguivamo. Magari il direttore sportivo è scarso, ma lo scouting lavora bene".