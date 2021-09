Andrea Pinamonti, attaccante dell'Empoli in prestito dall'Inter, ha parlato anche della Juventus nella sua conferenza stampa di presentazione al club toscano: "L'obiettivo è quello di raggiungere la salvezza prima possibile. Già prima del match contro la Juve avevo capito che potevamo fare un'ottima partita. Non avevo mai vinto allo Stadium di Torino, questo risultato ci dà fiducia ma ora non dobbiamo vanificare tutto e bisogna vincere anche la prossima gara contro il Venezia".Sabato Pinamonti è entrato in campo negli ultimi 20 minuti al posto del match winner Mancuso.