Roberto, attaccante dell'Atalanta su cui molti occhi (compresi quella della Juventus) puntano in chiave mercato, si racconta alla Gazzetta: «È stata un’estate piena di dubbi, di situazioni. All’inizio pensavo dovessi andare a Spezia o altrove, poi Gasperini mi ha tenuto sotto osservazione... Mi ha detto che secondo lui ero pronto per rimanere, perché ci sono tre competizioni importanti e potevo dargli una grossa mano. Ci siamo parlati, anche un bel po’ perché c’è un ottimo rapporto, ci confrontiamo senza passare da procuratori o altro. Dopo aver fatto il punto anche con il presidente Percassi, ho deciso di restare».- «Gioco nell’Atalanta da 8 anni, andavo allo stadio a vedere le partite, facevo il raccattapalle. È una cosa bella fare tutta la trafila e arrivare in Champions. A me piace essere sotto pressione perché è quella cosa che ti dà adrenalina e cattiveria».- «L’esempio ce l’ho in casa: Zapata. Un animale, fortissimo. È il tipo di attaccante moderno che tutte le squadre vorrebbero avere, fa reparto da solo. E poi, Vieri: attaccante di razza, ogni pallone che arrivava in area era gol».«Nelle giovanili tanti mi dicevano che non ero pronto come giocatore, che non sarei mai diventato qualcuno. Io me ne sono altamente fregato, ho continuato a lavorare. E devo ancora lavorare, ma sono arrivato a vent’anni in Champions. È una cosa che nessuno mi ha regalato, io so cosa vuol dire lavorare e darci dentro. Lo so, c’è molto di Bergamo in questo: ogni giorno bisogna lavorare sodo per guadagnarsi qualcosa».