Uno dei temi centrali in casa Juve rigurada il futuro di Paulo Dybala, ormai lontano dalla Mole a partire dalla prossima stagione. In merito è intervenuto anche l'ex ds del Genoa Giorgio Perinetti, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW.



'Non ha mai amato la Premier, lo giudica un campionato non adatto. Sicuramente se l’Inter dovrà sostituire Lautaro, allora la Joya potrebbe interessare ai nerazzurri'.