La Juventus inizia domani ufficialmente la sua Serie A, con la trasferta di Udine che inaugurerà la seconda esperienza bianconera di Max Allegri. E sarà il decimo anno nel massimo campionato italiano per Mattia Perin, secondo portiere bianconero, che ha appena affidato a Instagram un bel pensiero nei confronti soprattutto dei tifosi.Perin sembrava intenzionato ad andar via per giocare titolare, ma ad oggi è lui il vice-Szczesny.