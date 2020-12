Lorenzo Pellegrini, 24enne centrocampista della Roma e centro della squadra giallorossa, ha parlato così al Corriere della Sera, mandando un segnale chiaro. A chi? Alle avversarie. Anche se qualcuno ha girato queste parole anche in chiave mercato. Sul tema scudetto ha risposto: “C’è una cosa che mi dà fastidio: sentir dire che uno scudetto a Roma ne vale dieci da un’altra parte. Io non voglio vincere uno scudetto che ne vale dieci, io ne voglio vincerne dieci. Poi so benissimo che farlo o non farlo dipende da tante situazioni, tanti dettagli. Questa è la mia mentalità. Vorrei vincere anche quando gioco con mia figlia”.