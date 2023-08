Luca, che ha lasciato laper tornare alla, è intervenuto in conferenza stampa insieme al ds biancoceleste Angelo, che di lui ha parlato così: "Ripresentiamo Pellegrini a distanza di pochi mesi", scrive TMW. "Voleva fortemente la Lazio, talmente tanto da sacrificarsi, lo dico con la schiettezza che mi contraddistingue. La trattativa è stata complessa, l’esito è stato positivo grazie al ragazzo. Lo ringrazio a nome di tutta la società".Queste invece le prime parole del terzino: "Grazie a tutti, anche al direttore per queste parole. Non è una novità il discorso della mia volontà di tornare qui. Per me Lazio è famiglia, diciamo che sono stati fatti dei sacrifici però sono stati fatti volentieri per tornare in un ambiente così, per me il migliore possibile. Ci tenevo parecchio”.