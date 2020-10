Durante la sua presentazione al Lione, Lucas Paquetà ha rivelato il momento del colpo di fulmine coi francesi, scelti come nuova tappa del suo percorso europeo, dopo i 18 mesi trascorsi al Milan. Il brasiliano ha dichiarato: "Ho visto che la Juve ha sofferto il Lione, in quel momento mi hanno convinto molto, il club è famoso anche in Brasile e sono felice di essere qui".