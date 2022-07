Il difensore dell’Atalanta José Luis, impegnato nel ritiro a Clusone insieme ai compagni, ha parlato alla stampa.- “Tornare in Champions o in Europa, siamo ancora alla prima settimana di ritiro, più avanti vedremo come siamo, non so se deve arrivare qualcuno o qualcuno parte, l’idea è sempre la stessa, prepararsi al meglio. Mi aspetto una stagione difficile come le altre ma l’obiettivo è arrivare a giocare l’anno prossimo in Europa. Sono deluso che non è arrivato l’obiettivo di Europa e Champions ma la rabbia ora si trasforma in carica di arrivare a questo obiettivo l’anno prossimo. Dobbiamo partire col pensiero di arrivare all’Europa e alla Champions affrontando ogni partita pensando di prendere i 3 punti”.“Sono contento per lui, inizia a giocare ed è cosa buona anche per la Serie A, tutte le squadre si stanno rafforzando bene. Ci lavoreremo per fermarlo, l’importante è che non faccia assist, lui li è molto bravo, cercherò di pigliarlo ma non sarà facile (ride, ndr)”.“Io non picchio tanto ma si lamentano lo stesso. Demiral comincia il casino, ma a parte gli scherzi non si lamenta nessuno loro li fanno a me e io a loro, l’anno scorso abbiamo avuto qualche situazione d’intralcio col Var più che altro…”.