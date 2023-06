Raffaele, tra gli allenatori in orbitaper il post, alla fine ha firmato il rinnovo annuale con il Monza. Questo il suo commento in conferenza stampa:"Prima di tutto, volevo ringraziare la società per il rinnovo del contratto. Non potevo non restare qui un’altra stagione, abbiamo creato una grande famiglia e c’è sempre stata stima e fiducia tra il sottoscritto e la dirigenza e grande riconoscenza nei confronti del Dottore e del Presidente".