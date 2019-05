Riccardo Orsolini, esterno d'attacco di proprietà della Juventus e attualmente in prestito al Bologna, ha parlato del suo futuro dal ritiro dell'Under 21. Interrogato sul probabile riscatto del suo cartellino da parte del club rossoblù, il giocatore ha dichiarato: "Bologna è una piazza stupenda. Ci sono molte voci su un mio riscatto, ma ancora non ho firmato nulla. Ma la mia volontà è chiara: sarei contento di rimanere, il Bologna lo sa". La società emiliana, da parte sua, ha già raggiunto un'intesa di massima con la Juve per confermare in rosa Orsolini, reduce da una bella stagione agli ordini di Mihajlovic.