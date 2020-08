La telenovela tra Lionel Messi e il Barcellona si arricchisce di nuove voci e nuove opinioni. La testata spagnola Onda Cero sostiene che il fuoriclasse argentino non sarebbe tenuto a pagare la clausola rescissoria per liberarsi dal Barcellona. Questa presa di posizione vorrebbe dunque smentire la Liga, che oggi ha affermato ufficialmente il dovere di Messi di pagare la clausola da 700 milioni di euro per liberarsi dal Barcellona. Secondo le voci di questi giorni, anche la Juventus si è interessata al possibile ingaggio di Messi, che andrebbe a costituire un'accoppiata da sogno con Cristiano Ronaldo.