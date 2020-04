L'esterno del Torino Ola Aina ha parlato del suo addio al Chelsea e del suo arrivo al Torino: "Sarri al Chelsea mi disse che sarei dovuto andare in prestito, perché non avrei giocato. Durante il calciomercato avevo ricevuto offerte solo dalla Championship ma volevo giocare in Premier. Così quando mi ha chiamato il Toro ho accettato subito, perché avrei avuto la possibilità di giocare in Serie A, in stadi importanti, contro squadre e giocatori di livello. Ma soprattutto in una squadra che voleva andare in Europa League".