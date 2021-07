Stefano, attaccante dell'udinese prima sfidante in campionato della, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club friulano: "Ho fatto un grande gol ma è comunque un’amichevole, è sempre bello fare gol e dare il massimo anche in partite del genere. Stiamo lavorando bene e ci stiamo preparando al meglio per questa stagione. Infortuni? In tanti anni di carriera penso che sia la prima volta che mi capita una stagione con così tanti infortuni come la scorsa, l’importante però è sempre riprendersi e tornare al livello di prima. So quali sono le mie capacità e cercherò sempre di dare il massimo fino in fondo. L’atmosfera in squadra è buona perché molti sono rimasti e tra questi ci sono tanti giocatori esperti, abbiamo bisogno ancora di qualche elemento capace ma la società lo troverà come fa ogni volta, noi dobbiamo solo essere pronti per iniziare al meglio la stagione".