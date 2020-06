L'ex attaccante della Fiorentina Nuno Gomes parla del connazionale Cristiano Ronaldo e del suo approccio alla Serie A: "La Serie A non è stata al livello di prima. Prima del 2000, fino al 2005 per esempio tutti i grandi calciatori erano in Italia. Io ho vissuto tante difficoltà quando sono arrivato perché il modo di difendere era diverso dal Portogallo. Ho visto qualche difficoltà anche quando Cristiano è arrivato anche perché il suo modo di giocare è diverso. Lui ha capito anche la differenza e si è adattato, ha visto che doveva cambiare qualcosa nel suo modo di giocare e che non aveva tanto spazio come in Spagna".