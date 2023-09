Intervenuto ai microfoni di Tuttosport per una lunga intervista, l'ex CT dell'Paoloha detto la sua anche sul lavoro di Massimilianoalla. Ecco il suo pensiero: "Allegri mi pare un tecnico molto pragmatico che ha una buona gestione del gruppo, virtù determinante ad ogni livello. Parte dalla caratteristiche dei calciatori per poi decidere il tipo di gioco, valorizzando al meglio le qualità di chi ha disposizione. Sa tirare fuori il meglio anche nelle situazioni complicate come si è visto nella passata stagione. Non avere le coppe può essere un bel vantaggio perché offre continuità di allenamento, non devi pensare al recupero degli sforzi in settimana e la gestione degli infortuni può essere meno impattante. La Juventus è sicuramente una di quelle squadre top a cui facevo cenno prima e sino alla fine potrà essere protagonista.? Sulla comparazione non entro, hanno caratteristiche ed età differenti. Vlahovic è un ragazzo giovane sul quale bisogna credere, ha qualità importanti che ha fatto vedere in tempi non sospetti. Insistere su di lui mi pare la scelta più ragionevole".