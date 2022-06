"Ciao, ciao Fake News!". Una vera e propria risposta per Neymar, direttamente dal suo buen retiro, in una mega villa con piscina. Il brasiliano si è immortalato in una storia Instagram, in cui ha chiesto di non seguire le voci sul suo futuro, secondo più voci anche vicino alla Juventus. "Ecco a voi - ha raccontato O'Ney -, tanto sole, pace e amore". Col sorriso sulle labbra.



LE PAROLE DELL'AGENTE - Oggi, ai media brasiliani, era intervenuto anche l'agente del brasiliano, Ribeiro, che ha sottolineato come Neymar abbia "un sogno, vincere la Champions League con il PSG. Nonostante le tante voci che parlano di un possibile addio, è molto motivato e non si arrenderà fino a che non avrà raggiunto il suo obiettivo".