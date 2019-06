Tra i grandi obiettivi della Juventus per rinforzare il centrocampo c'è anche Tanguy Ndombele, forte centrale del Lione. Le sue parole, ai microfoni di Telefoot, però, non aiutano i bianconeri nell'affare, favorendo il Tottenham, grande rivale nell'ambito del colpo Ndombele: "Sì, il Tottenham è senz'altro un grande club, è arrivato quarto e si è giocato la finale di Champions League. Sono una grande società, come ce ne sono molte altre... Ma quale giocatore non vorrebbe andare in un top club?". I bianconeri, comunque, restano in piena corsa per il suo acquisto.