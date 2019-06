José Mourinho, accostato a sorpresa alla Juventus per sostituire Massimiliano Allegri in panchina, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Eleven Sports:



FUTURO - "Ho approfittato di questo periodo per progettare il futuro, dare un volto diverso al mio lavoro, migliorare il mio staff tecnico, ma il tutto senza perdere quello che sono. Sono arrivato a determinati livelli restando sempre me stesso, ma voglio anche migliorare e rimettermi in gioco". LA SCELTA - "Mi piacerebbe vincere in un campionato diverso dopo averlo fatto in quattro paesi (Portogallo, Italia, Spagna e Inghilterra ndr) o vincere la Champions League con un terzo club. Andrò dove mi propongono un progetto invitante, che non vuol dire per forza vincente. Se un club dovesse chiamarmi e dire che non ha le condizioni per vincere ma che con me vorrebbe crearle, potrei anche accettare".



PALMARES - "Credo di essermi guadagnato il diritto di poter scegliere dove andare. Adesso, dopo 5 mesi, ho voglia di tornare a fare il mio lavoro perchè allenare è una parte importante della mia vita".