Il valzer delle punte sta si sta risolvendo con Lukaku all'Inter e Icardi sempre fuori dal progetto dei nerazzurri e in orbita Juventus. Anche l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato degli ultimi movimenti di mercato: "Conte è bravo, lo si vede: la squadra gioca in una maniera diversa. I giocatori giocano diversamente, non in orizzontale come l'anno scorso. Icardi? Non lo so neanche io, me lo chiedevano prima. Per me è più forte di Lukaku, io lo conosco ed è un bravissimo ragazzo che si è sempre comportato da professionista".