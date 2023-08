Alvaro Morata ha rilasciato un'intervista ai messicani di Tudn in cui ha parlato del futuro: "Sono felice di essere all'Atletico ma noi giocatori non possiamo controllare il mercato. Non penso alla Roma, non è un'opzione." Su Mourinho l'attaccante spagnolo ha aggiunto"È un grande allenatore, è stato lui a darmi l'opportunità di giocare la prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio".