Dopo la sfida di Champions di questa sera, la Juventus si rifionderà immediatamente sulla Serie A. Sabato, infatti, i bianconeri voleranno in Campania per affrontare il Benevento. La squadra di Inzaghi si sta comportando bene nella massima serie e sarà un'avversaria da non sottovalutare. Il portiere delle Streghe, Lorenzo Montipò, è intervenuto ai microfoni di Ottopagine per parlare della sfida di sabato: "Giocare partite del genere è un sogno che si avvera. Il nostro atteggiamento con la Juventus non cambierà, dovrà essere come quello visto a Firenze perché ci ha aiutato di più in fase difensiva".