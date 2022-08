Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, Luca Cordero di Montezemolo ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è stato il suo passato in bianconero.'Fu un errore dire di sì. Dopo l’avventura bellissima di Italia ‘90, non ne potevo più del calcio, di stadi, partite, arbitri... Ma non potevo rifiutare. E poi l’Avvocato si era infatuato di Maifredi. Era il tempo del Milan di Sacchi, e lui in fondo aveva sempre amato il bel gioco: Sivori, Platini, Maradona, Baggio'.