La crisi da covid è stata addotta dalla Juventus come uno dei fattori principali della propria crisi economica e degli ammanchi finanziari emersi dalle ultime dichiarazioni di bilancio, ma c'è chi ritiene che questa sia soltanto una scusa per mascherare la propria mala gestione. Rientra sicuramente in quest'ultima schiera di persone l'ex dirigente della Juve Luciano Moggi, che intervistato dalla trasmissione Report ha dichiarato: "Una barzelletta! Può valere il botteghino, 50 milioni. Ma con bilanci in negativo di 2-300 milioni non è il Covid."