La stella del Real Madrid Luka Modric ha parlato a Sportske Novosti dopo la vittoria della Liga: ​"Ronaldo? Non si può discutere la sua importanza, ma non c'è preoccupazione per il fatto che sia partito. C'era la convinzione di continuare a vincere nonostante la sua assenza, in quanto la squadra viene sempre al di sopra del singolo giocatore".



ZIDANE - "Ho un grande rapporto con lui, dai tempi in cui era assistente di Ancelotti. Il suo approccio ha aiutato tutti a sentirsi parte della squadra".