Henrikh Mkhitaryan scenderà in campo dal primo minuto nel match della Roma contro il Verona. L'armeno rimpiazzerà di fatto Edin Dzeko al centro dell'attacco ed ha parlato ai microfoni di Dazn prima del calcio d'inizio proprio del suo ex compagno di squadra ad un passo dalla Juventus: "Oggi l'ho visto con noi, è parte della squadra, non posso dire niente, domani è un altro giorno, possiamo parlare domani"