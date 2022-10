Il bomber delAleksandar, "gemello" di Dusannell'attacco della, ha parlato del giovane connazionale (e non solo) ai microfoni de La Gazzetta dello Sport."Abbiamo un gran feeling Dusan e io. Ci troviamo benissimo a giocare in coppia e ci aiutiamo a vicenda, come ci chiede il c.t.. Speriamo di disputare un ottimo Mondiale, di certo anche in Qatar giocheremo all’attacco".- "L’ho visto anche io in televisione: un gran gol, da bomber d’area. Dusan ha avuto due occasioni e ha fatto un gol. Se non ha realizzato la doppietta è soltanto perché Vanja, sullo 0-0, ha avuto un riflesso super. Bello vedere cinque miei compagni di nazionale nel derby di Torino. Seguo spesso la Serie A, in Italia ci sono tanti serbi. Io, in passato, ho sfiorato la Roma... In Inghilterra mi trovo benissimo, ma mai dire mai per il futuro. Oltre che per i giallorossi, ho un debole per il Napoli e per i tifosi azzurri".- "Sicuramente segnerebbe ancora di più che alla Juventus, poi non so se i numeri sarebbero identici a quelli di Haaland, che è già a quota 15 reti in Premier. Dusan è un top player, giovane ma già fortissimo. Haaland e Vlahovic saranno i bomber del prossimo decennio".- "Ha una mentalità pazzesca. Dusan lavora tantissimo in allenamento, non si accontenta mai. Se conserverà questo spirito, e non ho dubbi sul fatto che non cambierà mai, potrà migliorare ancora di più".- "Dusan ha 22 anni e gioca titolare nell’attacco di un club di livello mondiale, con una storia fantastica: certo che è felice. Chi non lo sarebbe al suo posto... Non è il momento migliore dei bianconeri, in ritardo in campionato, ma sono certo che ne usciranno anche grazie a Vlahovic e".- "Milik è un grande attaccante e sono contento che lui e Dusan abbiano cominciato a trovarsi bene e a combinare sempre meglio. Sono una bella coppia".- "Di Maria è un campione, però è Kostic la mia ala preferita nella Juventus. Filip è uno dei migliori esterni con cui ho giocato: se lo metti nelle condizioni di sfruttare il suo potenziale, ti ripaga a suon di cross e assist. Non lo dico per amicizia, ma per esperienza: ho segnato diversi gol anche grazie a Kostic".- "Sì, la penso come il nostro c.t. Stojkovic. Sergej segna e confeziona assist: è il miglior centrocampista della Serie A e uno dei top a livello europeo. Alla Juventus servirebbe un campione con le caratteristiche di Milinkovic-Savic. Grazie a Sergej farebbero più gol anche Vlahovic, Milik e Kostic".