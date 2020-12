L'ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli è intervenuto nella trasmissione Taca La Marca, parlando del Milan e di Calhanoglu: "All'inizio ha avuto troppe critiche, ma bisognava capire che quando all'inizio lo prendemmo noi veniva da 7 mesi di inattività. È un giocatore nel quale ho creduto e in cui credo fermamente, ho creduto in lui soprattutto nel momento in cui non andava bene. Mi auguro possa rinnovare con il Milan, sarebbe altrimenti un grande peccato. Calhanoglu è secondo solo a Messi sui calci piazzati nei 5 campionati più importanti d'Europa, in Italia è il giocatore primo per assist e passaggi importanti".



DONNARUMMA - "All'epoca del primo rinnovo eravamo in una situazione diversa, io avevo poco tempo, arrivammo noi e lo trovammo quasi a scadenza. La proprietà di Elliott oggi è una proprietà solida, importante, riguardo alla proprietà cinese di allora avevano difficoltà a capirne la solidità quindi non avevamo molte armi a nostro favore, però l'abbiamo portata a termine. Il Milan ha avuto 3 anni di tempo, mi sorprendo di come sia arrivato a pochi mesi per un giocatore come Donnarumma. Però io sono convinto che l'amore che ha Gigio per il Milan lo porterà a rinnovare e a rimanere. Questa imminenza di scadenza magari consentirà a Raiola di portare a casa con più facilità ciò che vuole e al Milan costerà qualcosina in più".