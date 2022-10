Il centrocampista dellaSergejè stato intervistato da Lazio Style Radio dopo la vittoria contro l'Atalanta. Queste le sue parole:Dopo un anno e mezzo abbiamo imparato parecchio da Sarri: all’inizio è stata dura ma adesso stiamo imparando e siamo cresciuti anche in difesa. Inizia tutto da lì, sono contento della squadra e del risultato. Andiamo avanti partita dopo partita senza abbassare la testa. Non mi piace parlare di me stesso, c’è gente che parla di calcio che sa dove mettermi. Io penso solo a migliorare"."Se avessimo giocato in casa, sul nostro campo, non avremmo fatto quel che abbiamo fatto oggi. Mi dispiace per il tifo, ma si deve fare qualcosa perchè noi vogliamo fare quello che prepariamo in allenamento e non possiamo limitarci. Andiamo avanti. Noi a Formello abbiamo campi ottimi, è un problema perchè ti abitui lì e poi vieni all’Olimpico che non è così. Non parliamo adesso del campo e godiamoci la vittoria".