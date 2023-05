Il nome di Milinkovic-Savic è uno di quelli che non è mai sparito dal quartier generale della Continassa, con la Juventus che in più occasioni ha provato a sondare il terreno per un eventuale trattativa. Operazione che potrebbe riprendere con l'inizio della prossima sessione di mercato, soprattutto in virtù di quello che sarà il destino di Adrien Rabiot, ancora incerto della sua permanenza alla. Nel frattempo, lo stessoha parlato del suo rapporto con la Lazio ai microfoni di DAZN, dove ha ribadito a chiare lettere di sentirsi come se fosse a casa., sono qui da otto anni e. Ultimamente non vado tanto in città, ma me la godo sempre. I tifosi? I tifosi della Lazio ci sono stati sempre per me, anche nei momenti difficili. Per loro posso avere solo belle parole'.