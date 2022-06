Arek Milik vuole proseguire la sua carriera al Marsiglia. Lo ha confessato lo stesso l'attaccante ex Napoli, accostato di nuovo alla Juve come vice di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole ai media polacchi, riportate da La Provence: "Mi piacerebbe restare. Con l'OM abbiamo ancora molto da darci a vicenda". Il centravanti è reduce da una buona stagione in Ligue 1, in cui però si sono registrate anche alcune incomprensioni tra di lui e il tecnico Jorge Sampaoli.