Thomas Meunier, obiettivo di mercato della Juve che va in scadenza di contratto a giugno con il PSG ha le idee chiare sul suo futuro: ​"Il mio primo obiettivo è sempre restare a Parigi, ma per ora la situazione è calma - le sue parole sull'account Instagram di RTBF -. Accordo imminente con il Borussia Dortmund? Tutto ciò che circola sui social a riguardo non lo capisco: ho visto tanti articoli che mi accostano a Tottenham o Inter, ma non capisco questa mania".