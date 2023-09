Una benedizione speciale, un segnale di fiducia e una celebrazione che arriva non proprio da uno qualsiasi. Tornato al gol con la maglia dell'Argentina, Lionel Messi ha parlato a CentreGoals di uno dei suoi pupilli. Chi? Un ex Juve, di cui ha detto: "Il Cuti Romero è il miglior difensore del mondo". Insomma, parole chiare per un ex bianconero, che arrivano proprio da quel 10.